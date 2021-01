Mit falschem Fünfziger bezahlt: Mehrere Monate Haft für zwei Innsbrucker Jugendliche

➤ Kleiner Betrag, große Wirkung. So sehen sich zwei Innsbrucker Jugendliche (16, 17) nun erstmals mit dem Gefängnis konfrontiert, da sie im September einen gefälschten 50-Euro-Schein in Echtgeld eingetauscht hatten. Dabei hatte sich das Duo zu auffällig verhalten, um gestern am Landesgericht noch ahnungslos wirken zu können.