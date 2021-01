Wenn Verstorbene sich melden: Tirolerin erzählt von Erfahrungen als Medium

Für die einen ist es unheimlich, für andere „Humbug“. Für wieder andere ist es tröstlich und faszinierend. Die Rede ist von Verstorbenen, die mit Lebenden in Kontakt treten. Für Tanja Cacciotti ist es „eine Gabe und manchmal zugleich wie ein Fluch“. Die 50-Jährige sagt, sie könne Verstorbene sehen und mit ihnen in Kontakt treten. An die große Glocke hängt die getaufte Katholikin das nicht, im Gegenteil.