Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots: Italiens Botschafter klopft bei Gewessler an

Innsbruck, Wien – Die Diskussionen über die Verschärfung des Lkw-Nachtfahrverbots in Tirol gehen in die nächste Runde. Jetzt dürfte tatsächlich Diplomatie gefragt sein, Transitforum-Obmann Fritz Gurgiser forderte am Mittwoch laut Austria Presse Agentur ein Einschreiten von Außenminister Alexander Schallenberg. Dieser solle die Botschafter aus Deutschland und Italien zu einem klärenden Gespräch einladen.