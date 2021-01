Oberster Lehrervertreter: „Schule nicht so ein sicherer Ort, wie Faßmann behauptet“

Wien – Wann ist Schluss mit „Distance Learning“? Wann gibt es wieder „Präsenzunterricht“ an allen hiesigen Schulen? Das steht nach wie vor nicht fest. Am Wochenende soll in Videokonferenzen des Bildungsministeriums mit der Lehrergewerkschaft das Procedere geklärt werden. ÖVP-Ressortchef Heinz Faßmann möchte, dass Schüler und Lehrer ab 18. Jänner erneut in den Klassenzimmern sind. Wobei er anmerkt, dass das von den Corona-Infektionszahlen abhänge.