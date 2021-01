Wiedersehen im Aufstiegskampf: Bierofka trifft auf seinen Ex-Trainer Pacult

Innsbruck – „Einfach das Beste aus der momentanen Situation machen“, setzt Daniel Bierofka mitten im Corona-Lockdown und dem Tiroler Winter mit Kunstraseneinheiten auf konzentrierte Trainingsarbeit. Die Freistellung von Karim Conte kommentiert der Wacker-Trainer kurz und bündig: „Eine Entscheidung des Vereins, hinter der das Trainerteam und die Spieler stehen, weil man sich speziell im Mannschaftssport an Regeln zu halten hat.“

Den zwei Abgängen (Elvin Ibrisimovic und Sunday Faleye) stehen zurzeit zwei Neuzugänge gegenüber. „Mit Lukas Fridrikas ist es gelungen, einen gefraten Stürmer zu holen. Das war ein perspektivischer Transfer, der uns auch gleich weiterhelfen sollte“, sieht Bierofka mit dem Wechsel des 23-Jährigen von Dornbirn nach Innsbruck eine Belebung seiner Offensivabteilung. Und Anel Hadzic? „Ein erfahrener Kicker, der die Balance zwischen Jung und Alt im Team stärken soll. Er ist willig und will es nach längerer Pause unbedingt wissen“, beschreibt der Wacker-Coach seinen neuen „Sechser“: „Er muss körperlich einiges aufholen, aber das bekommen wir in der sechswöchigen Vorbereitung hin.“

Ein weiterer Neuzugang ist für das offensive Mittelfeld geplant. Muss man das Saisonziel nicht neu definieren? „Wir wollen so lange wie möglich an Austria Klagenfurt dranbleiben und dann im Finish vielleicht noch nachlegen“, nimmt Bierofka das Wort „Aufstieg“ noch nicht in den Mund.