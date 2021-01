Abgesagter Gemeinderat: Schwazer Mandatar fordert Sitzung ein

Schwaz – Am Donnerstag erreichte die Schwazer Gemeinderäte eine Mail des Bürgermeisters. Darin erklärt Hans Lintner, dass die geplante erste Sitzung im neuen Jahr am 20. Jänner abgesagt werden müsse. Grund dafür sei der verlängerte Lockdown. Sachlich erklärte BM Lintner, dass man auf Empfehlungen der Landes- und der Bundesregierung „vermeidbare Sitzungen der politischen Gremien in den Gemeinden“ verschieben solle. Die Jahresplanung, die Lintner zum beschlossenen Budget präsentieren wollte, sowie die städtischen Statistiken (Standesamt, Meldeamt etc.) werde er in Kürze an alle Gemeinderäte digital übermitteln.