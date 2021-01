Bundesländer starten Durchimpfung, Innsbruck bietet bereits Impfstraße an

In Tirol werden in den nächsten Tagen alle über 80-Jährigen angeschrieben, damit sie bekannt geben können, ob sie sich für die freiwillige, kostenlose Covid-Impfung interessieren. Die Rückmeldungen laufen bei den Gemeinden zusammen. Diese werden dann in Abstimmung mit dem Land ihre Gemeindebürger ähnlich wie bei „Tirol testet“ über ihre Impfmöglichkeiten informieren.

Generell setzt das Land auf die niedergelassenen Ärzte, in den Ballungsräumen soll es Impfstraßen geben. Innsbruck Bürgermeister Georg Willi (Grüne) bietet an, diese für den Großraum Innsbruck in der Messe und im Congress einzurichten. „Unser Ziel muss eine möglichst rasche und breite Durchimpfung sein.“ Willi hofft, dass dies noch vor dem Sommerbeginn möglich sein werde. „Wir wollen ja den Tourismus wieder in Schwung bringen.“ Froh ist er über die jetzt erfolgte Abstimmung zwischen Bund und Ländern. „Sie ist notwendig, damit möglichst viele rasch geimpft werden.“