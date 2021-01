Prozess: 100 Kilo Cannabis in Lkw führten Logistik-Mitarbeiter in Wörgl auf Abwege

Innsbruck – Auf der Transitroute über den Brenner herrscht reger Warenverkehr. Mafiöse Strukturen nützen dabei Allerweltslieferungen zum Drogenschmuggel im großen Stil. So geschehen im Juni. Damals war ein litauischer Lkw in Spanien mit harmlosen Luftentfeuchtern für eine Handelskette beladen worden. Zielort: Deutschland. Mit an Bord waren in einem Versteck jedoch auch 100 Kilogramm Cannabis – hinter denen rumänische Hintermänner zu stehen scheinen.