WAC verpflichtet Offensivspieler Röcher von Ingolstadt

Thorsten Röcher kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der 29-jährige Offensivspieler unterzeichnete beim Europa-League-Sechzehntelfinalisten WAC am Freitag einen Eineinhalbjahresvertrag samt Option für eine weitere Saison. Zuletzt war Röcher beim deutschen Drittligisten Ingolstadt tätig, kam dort aber im Herbst auch wegen Adduktorenproblemen nur in einem DFB-Pokal-Spiel zu einem Kurzeinsatz. Wolfsberg ist seine dritte Bundesliga-Station nach Mattersburg und Sturm Graz.

Röcher ist vielseitig einsetzbar in der Offensive und gibt dem WAC daher neue Möglichkeiten. „Wir freuen uns riesig, dass der Transfer mit Thorsten geklappt hat. Wir waren schon länger in Verhandlungen mit ihm. Er passt sowohl von seiner Spielweise als auch vom Charakter perfekt in die Mannschaft“, sagte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer. Sein Debüt könnte er eventuell ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Sturm geben, treffen die beiden Teams doch in einem Nachtragsspiel vor dem eigentlichen Frühjahrsstart schon am 17. Jänner in der Lavanttal-Arena aufeinander.