Favoritensiege für KAC, Salzburg, Fehervar in Hockey League

Drei Teams aus den Top Sechs der ICE-Hockey-League haben am Freitag Favoritensiege gefeiert. Der KAC mit einem 6:0 beim Schlusslicht Black Wings Linz, Red Bull Salzburg mit 3:2 gegen Bratislava und Fehervar mit 6:3 in Innsbruck fuhren jeweils drei Punkte ein. Die drittplatzierten Vienna Capitals verloren hingegen in Graz mit 2:6 und Dornbirn erhielt beim VSV mit einem 1:2 einen Dämpfer.