Finanzwissen der Österreicher soll verbessert werden

„Mittlerweile belegen viele Studien, dass es um die Finanzbildung über alle Altersschichten hinweg hierzulande nicht gut bestellt ist“, erklärt Rainer Bartusch, Vorstandsmitglied des Österreichischen Verbandes Financial Plan­ners. Ebenso sei auffallend, dass Männer durchschnittlich besser als Frauen abschneiden. Viele Österreicher wüssten beispielsweise nicht, was Zinsen sind und was unter Tilgung zu verstehen ist. In berufsbildenden Schulen hätten die Absolventen nach dem Abschluss Berufsberechtigungen, Finanzbildung wird zumeist nur in der Abschlussklasse in Form von zwei bis drei Unterrichtsstunden vermittelt, so Bartusch. Mangelndes Finanzwissen mache nicht nur unsicher bei der Geldanlage, sondern behindere bei der Möglichkeit einer Unternehmensgründung, entziehe der Wirtschaft notwendiges Finanzkapital und gefährde somit den Wirtschaftsstandort Österreich. Zudem entstehen laut Finanzministerium bis zu 40 Prozent der Ungleichheiten bei der Altersvorsorge durch Unterschiede im Finanzwissen.