Mit Turniersieg auf Malta kehrt WSG zurück in den Tiroler Winter

In der ersten halben Stunde bestimmten die Tiroler ganz klar das Spielgeschehen, verabsäumten es aber trotz mehrerer Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Dafür nützten die Tschechen vor dem Wechsel eine Unachtsamkeit der WSG eiskalt aus. In der zweiten Halbzeit wechselte Silberberger durch. Auf die WSG-Joker war Verlass, Stefan Hager erzielte per Kopf den verdienten Ausgleich und im Elferschießen bewiesen die WSG-Kicker Nervenstärke.