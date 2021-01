Erste Waldbrände des Jahres im Süden Russlands

Der Süden Russlands hat mit den ersten Waldbränden des neuen Jahres zu kämpfen. Im Gebiet rund um die bei Touristen beliebte Stadt Sotschi am Schwarzen Meer habe es in den vergangenen Tagen mehr als zehn Feuer gegeben, teilten die Behörden am Samstag mit. Betroffen war etwa eine Fläche nahe des Flughafens. Wind habe die Ausbreitung der Brände begünstigt, hieß es. Fast 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Behörden setzten auch Hubschrauber ein, um die Flammen zu löschen.