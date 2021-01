Zweimal Bronze für Österreich bei Bob-EM in Winterberg

Jubeltag für Österreichs Bob-Sport bei den auch zum Weltcup zählenden Europameisterschaften in Winterberg am Samstag: Nach Katrin Beierl/Jennifer Onasanya haben auch Benjamin Maier/Markus Sammer bei den Männern im Zweierbob Bronze für Rot-weiß-rot geholt. Dabei hatte sich Maier davor ganz auf den Viererbewerb fokussiert. Vor Maier/Sammer waren nur die deutschen Schlitten von Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Auf Silber fehlten 18, auf Gold 85 Hundertstel.

Beierl und Onasanya hatten auch schon vor zwei Jahren in Königssee EM-Bronze geholt. In diesem Winter schafften sie im November in Sigulda als Zweite ihren ersten Weltcup-Podestplatz. Die in Winterberg erstmals in dieser Saison angetreten Bobs aus Übersee konnten angeführt von der fünftplatzierten Christine de Bruin (CAN/0,83) noch nicht ganz vorne mitmischen.