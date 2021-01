ÖRV zum EM-Auftakt ohne Medaille - Steu/Koller Fünfte

Österreichs Kunstbahn-Rodler sind am Samstag zum Auftakt der Europameisterschaften in Sigulda ohne Medaille geblieben. Bei den Doppelsitzern kamen Thomas Steu/Lorenz Koller auf Rang fünf, im Männer-Einsitzer Nico Gleirscher unmittelbar vor Wolfgang Kindl auf Platz acht. Damit liegt es am Sonntag an Madeleine Egle im Frauen-Einsitzer sowie an der Teamstaffel, um am Sonntag die von Chefcoach Rene Friedl gestellte Vorgabe von zwei Medaillen für Rot-Weiß-Rot noch zu erfüllen.