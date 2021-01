US-Kritiker küren „Nomadland“ zum besten Film von 2020

Der US-Verband National Society of Film Critics, dem rund 60 namhafte Filmkritiker angehören, gab die Auswahl der Gewinner am Samstag auf Twitter bekannt. Der Preis für den besten Schauspieler ging an den Briten Delroy Lindo (68), der in Spike Lee‘s Kriegsdrama „Da 5 Bloods“ einen Vietnam-Veteranen spielt.