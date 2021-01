Kirgistan wählt nach gewaltsamem Machtwechsel Präsidenten

Rund drei Monate nach den heftigen Unruhen in Kirgistan wählen die Menschen in dem zentralasiatischen Land einen neuen Präsidenten. Die Wahllokale öffneten am Sonntag um 08.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 MEZ), mit ersten Ergebnissen wird nach dem Ende der Abstimmung um 20.00 Uhr (15.00 Uhr MEZ) gerechnet. Als Favorit galt der bisherige Regierungschef Sadyr Schaparow, der sich im Oktober nach dem Rücktritt von Präsident Sooronbaj Dscheenbekow auch zum Staatschef erklärt hatte.