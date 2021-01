Dornauer: „Grüne zu schwach, SPÖ wäre starker Koalitionspartner“

Innsbruck – Bei 20 Prozent wollte Georg Dornauer die Tiroler SPÖ Ende 2020 sehen, in der TT-Umfrage zu Jahreswechsel werden lediglich 15 Prozent ausgewiesen. Noch vor drei Jahren hat die SPÖ bei der Landtagswahl 17,3 Prozent erreicht. Enttäuscht? „Als SPÖ haben wir natürlich höhere Ansprüche, da muss ich nichts schönreden. Trotzdem: Auf den 15 Prozent lässt sich aufbauen.“ Als Grund für das mäßige Echo für die Sozialdemokraten ortet Dornauer einen Bonus für Regierungen in Krisenzeiten.

Aber drängte nicht gerade das Corona-Krisenmanagement in Ischgl vor allem die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung in die Defensive? Am schärfsten hat dabei von Anfang an Georg Dornauer „geschossen“. Ging der Schuss möglicherweise nach hinten los?