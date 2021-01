Kocher löst Aschbacher ab: Ein neuer Kämpfer gegen die Arbeitslosigkeit

Wien – Der Ökonom Martin Kocher weiß, was im Arbeitsministerium von ihm erwartet wird. Erstens die akute Bewältigung der Arbeitslosigkeit, die in der Corona-Krise in ungeahnte Höhen geklettert ist. Zweitens Beschäftigung für die Zeit danach zu schaffen: Sein Ziel sei, dass die Arbeitslosigkeit nicht erst 2024 wieder auf das Niveau von vor der Krise sinkt. Und drittens über die „Zukunft der Arbeit“ nachzudenken, über die Folgen von Digitalisierung, Strukturwandel und – auch das wird laut Kocher wieder Thema – Fachkräftemangel.

Kocher ist kein Mitglied der ÖVP und will das auch nicht werden. Die Agenden für Jugend und Familie – bisher ebenfalls in der Hand der zurückgetretenen Christine Aschbacher – wandern ins Kanzleramt zur türkisen Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab.

Der Wechsel in der Regierung wurde nötig, nachdem die bisherige Arbeits- und Familienministerin Aschbacher am Samstagabend ihren Rücktritt erklärt hatte. Sie zog damit die Konsequenzen aus den Vorwürfen, sie habe sowohl bei ihrer Diplomarbeit an der Fachhochschule Wiener Neustadt (2006) als auch bei ihrer Dissertation an der Slowakischen Technischen Universität (2012–2020) wissenschaftliche Standards verletzt und abgeschrieben. Plagiatsexperte Stefan Weber hatte die Affäre am Freitag ins Rollen gebracht.