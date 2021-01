Österreichs Mixed-Staffel in Oberhof auf Rang 11

Die österreichische Mixed-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof am Sonntag Rang elf belegt. Julia Schwaiger, Lisa Hauser, Simon Eder und Felix Leitner hatten nach 4 x 6 km 2:19,6 Minuten Rückstand auf Sieger Russland. Die Russen setzten sich in einem spannenden Schlussspurt vor Norwegen (0,7 Sek. zurück) und Frankreich (+12,1) durch.