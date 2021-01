Demokraten drängen auf schnelle Entmachtung Trumps

Nach dem Sturm von Demonstranten aufs Kapitol drängen die US-Demokraten auf eine rasche Entmachtung von Präsident Donald Trump. Der demokratische Angeordnete Ted Lieu erklärte auf Twitter, seine Partei werde schon am Montag ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg bringen. Auch einige Republikaner fordern einen Rücktritt Trumps. Ob sich aber ausreichend Stimmen für eine Amtsenthebung vor dem regulären Ende von Trumps Präsidentschaft am 20. Jänner finden, war ungewiss.

Dass der Vorstoß der Demokraten zur Amtsenthebung noch vor Trumps regulärem Abschied Erfolg haben wird, gilt als fraglich. In ein solches Verfahren müsste auch der Senat eingebunden werden, der bisher noch von Trumps Republikanern dominiert wird. Der Senat hat sich aber in einem ersten solchen Verfahren schon einmal hinter Trump gestellt. Doch auch nach der Amtsübernahme von Joe Biden und dem annähernd parallelen Wechsel der Mehrheit im Senat zugunsten der Demokraten könnte eine Verurteilung Trumps noch Folgen haben: In diesem Fall würde er von einer zweiten Präsidentschaftskandidatur ausgeschlossen.

Ähnlich begründeten auch Apple und Google den Ausschluss der bei Trumps Anhängern beliebten Blog-App Parler aus ihren App-Stores. Dadurch verliert Parler den Zugang zu einem Großteil von iPhone- und Android-Nutzern. Dem folgte auch der als Online-Versand bekannte Konzern Amazon, der zugleich das Hosting von Websites anbietet - inzwischen aber nicht mehr für Parler. Das soziale Netzwerk habe es versäumt, die stetig zunehmenden Aufrufe zur Gewalt in den Griff zu bekommen, heißt es in einem Brief der zuständigen Amazon-Sparte AWS an Parler. Parler-Chef John Matze kritisierte den Schritt scharf.