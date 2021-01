Mahrer hofft durch Test-Offensive noch auf die Wintersaison

Wien, Innsbruck – Die von der Regierung, SPÖ und Sozialpartnern angekündigten regelmäßigen Corona-Tests am Arbeitsplatz betreffen über 530.000 Arbeitnehmer in 2400 Unternehmen. Davon gehen ÖGB und Wirtschaftskammer aus. „Unsere Betriebe und ihre Mitarbeiter wollen wieder arbeiten. Dafür sind die regelmäßigen Tests ein wichtiger Schritt“, heißt es in einer Aussendung der Präsidenten Wolfgang Katzian (SPÖ) und Harald Mahrer (ÖVP).