Impfstrategie im Mittelpunkt der Tiroler Regierungklausur

Innsbruck – Die schwarz-grüne Landesregierung startet diese Woche mit ihrer traditionellen Klausur ins neue Jahr. Beherrschendes Thema wird naturgemäß Corona sein. Zum einen soll die in der Vorwoche zwischen Bund und Ländern vereinbarte Verländerung der Impfung in einer Impfstrategie festgezurrt werden. Zugleich geht es um wirtschaftliche Hilfen zur Unterstützung von Betrieben und um den Erhalt der Arbeitsplätze.

Die Länder übernehmen die Koordination und Organisation der Impfungen. Bis März soll Tirol 88.000 Dosen Impfstoff von BioNTech/Pfizer erhalten. Damit werden die Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen sowie das Personal der Covid-Stationen geimpft, danach rasch alle Tiroler über 80 Jahre. In Innsbruck wird heute mit der Impfung in den städtischen Altenheimen begonnen.