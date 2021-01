Polizei soll Lifte kontrollieren: "Schwarzen Schafen" droht Sperre

In Skigebieten Ostösterreich kam es am Wochenende zu langen Warteschlangen.

Innsbruck – Ziemlich harsche Ansagen an die heimischen Liftbetreiber kamen heute von Seiten der Politik. So will Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gegen „schwarze Schafe“ rigoros vorgehen. In Zukunft sollen die Gesundheitsbehörden mit Polizeiunterstützung bei den Skiliften dafür sorgen, dass das Abstandhalten und Tragen von FFP2-Masken eingehalten wird. Das hat Nehammer gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag angekündigt. „Wenn notwendig, kann auch der Liftbetrieb eingestellt werden“, erklärte Nehammer in einer Mitteilung.