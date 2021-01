Kanton Bern und FIS bestätigen Weltcuprennen in Wengen

Der Ski-Weltverband (FIS) hat die Durchführung der Lauberhornrennen bestätigt. Nachdem es vonseiten der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern keine Einwände gegen eine Durchführung der Weltcuprennen der alpinen Ski-Herren in Wengen gegeben hat, wird der Tross nun im Berner Oberland weiterreisen. Am Samstagabend stand wegen hoher Corona-Zahlen eine Absage im Raum.

In der Videokonferenz von Vertretern der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern, der Wengener Organisatoren, der FIS sowie von Swiss-Ski einigte man sich darauf, dass die Durchführung der Rennen mit zusätzlichen Maßnahmen vertretbar sei. So werde das Skigebiet entlang der Lauberhorn-Strecke für Touristen gänzlich gesperrt. Das Gebiet der Rennstrecke dürfe nur noch von negativ getesteten Leuten des Weltcup-Trosses betreten werden.

Zuletzt waren viele britische Touristen in Wengen auf Urlaub, es wurden infolge auch Fälle des mutierten Virus im Bergdorf nachgewiesen. Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann erklärte, dass bei der Analyse herausgefunden worden sei, wo der Virus-Herd war. „Der Ursprung lag um Weihnachten. Mittlerweile hat man in Wengen die Situation auch dank flächendeckender Tests, die es auch weiterhin geben wird, im Griff. Von 130 Tests am Sonntagmorgen war nur noch einer positiv. Deshalb dürfen wir zuversichtlich sein“, sagte Lehmann.