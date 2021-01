AK Tirol: „Jeder soll sich impfen lassen, aber kein Zwang in Firmen“

Innsbruck, Wien – Mittlerweile sind mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus bereits zugelassen bzw. vor der Zulassung, trotzdem ist die Impf-Skepsis bei vielen noch groß. Viele hätten deshalb Angst vor Konsequenzen am Arbeitsplatz, diese seien derzeit jedoch nicht zu befürchten, sagt AK-Präsident Erwin Zangerl. Nur in Einzelfällen, beispielsweise bei medizinischem Personal, das unmittelbaren Kontakt mit Hochrisikopersonen hat, könnte juristisch eine Interessenabwägung ins Spiel kommen. Zangerl sieht aber auch da gute Rechtschancen für die Beschäftigten.

„Einen allgemeinen Impf-Zwang kann es aus derzeitiger Sicht nicht geben.“ Das könne kein Privater und keine Firma anordnen. Er sei gegen einen Impf-Zwang, aber sehr wohl dafür, dass sich möglichst alle impfen lassen, um die Pandemie und ihre immer massiveren Folgen möglichst bald zu stoppen, so Zangerl zur TT. Und er kann sich auch vorstellen, dass in Betrieben vor allem Geimpfte in Büros zurückkehren können und die anderen etwa im Home-Office bleiben könnten. „Die Betriebe haben auch eine Sorgfaltspflicht für alle Beschäftigten wahrzunehmen.“

Die Betriebsräte beharren auf einer Freiwilligkeit bei Impfungen, teilt die Gewerkschaft mit. Viele Beschäftigte würden am Anschlag arbeiten oder hätten ihre Belastungsgrenze längst überschritten, sagt Margit Luxner, Vorsitzende des Wirtschaftsbereiches Gesundheit und Soziales der GPA Tirol. Vielerorts werde Druck auf die Beschäftigten ausgeübt, sich impfen zu lassen. Dazu seien aber längst nicht alle bereit. Zahlreiche Fragen seien offen wie beispielsweise die der Haftung. „Was ist, wenn jemand, der sich nicht impfen lassen wollte, erkrankt, wie schaut das in Bezug auf die AUVA aus oder welche Vorgaben gelten für Schwangere?“ Die Angst, für eine Virusverbreitung in sensiblen Bereichen wie in Heimen verantwortlich zu sein, begleite die Beschäftigten ohnehin seit Ausbruch der Pandemie, so GPA-Regionalsekretär Ralf Wiestner.