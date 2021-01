Leitartikel zum Schul-Lockdown: Bildung ist Verschubmasse

Die Schulen sperren als Erstes auf! Wenn Eltern, Lehrer und Schüler auf eines zählen können, dann auf das: Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) ist wieder einmal regierungsintern umgefallen. Sein mantraartiges Festhalten in den vergangenen Wochen am Restart des Präsenzunterrichts mit 18. Jänner entpuppte sich als Luftschloss. Nun soll es also der 25. Jänner sein. Doch auch hinter dieses Versprechen hat Faßmann gestern selbst ein großes Fragezeichen gestellt. Der Schulbereich entpuppt sich einmal mehr als das, was er seit Beginn des Corona-Abwehrkampfes ist: pure Verschubmasse auf Kosten einer Generation.