Die zweite Volleyball-Liga nimmt langsam wieder Fahrt auf

Die Ligen werden voraussichtlich in zwei Sparten geteilt: in Spitzen- und Breitensport – bei Hypo und Co. wird dann mit voraussichtlich Ende Jänner der Matchbetrieb fortgesetzt. Voraussetzung dafür sind regelmäßige Testungen der Spieler, für die die Vereine verantwortlich sind. Ganz so, wie es derzeit in der ersten Liga und auch in der zweiten österreichischen Basketballliga praktiziert wird. Die Breitensport-Sparte wird dann wieder aufschlagen, sobald der Lockdown beendet ist und es das Sportministerium erlaubt.