„Jos Pirkner in die Stadt holen“: Pirkner Real Estate mit Zuschlag in Lienz

Lienz – Als die Stadt Lienz das alte Rathaus im Jahr 2012 zum Kauf angeboten hat, lautete eine der Vorgaben an die Interessenten, dass zukünftig eine öffentliche Nutzung des Gebäudes einzuplanen sei. Den Zuschlag im Auswahlverfahren erhielt schließlich die Pirkner Real Estate GmbH, die dem in Tristach lebenden Maler und Bildhauer Jos Pirk­ner und seinem Sohn, dem Veranstaltungsunternehmer Gidi Pirkner, gehört. Die Eigentümer planten ursprünglich nicht nur eine öffentliche Galerie im ersten Obergeschoß einzurichten, sondern auch gleich einen Veranstaltungssaal für bis zu 150 Personen zu bauen. Diese Pläne wurden in der Zwischenzeit geändert. Gidi Pirkner verwandelt die baufällige Innenstadt-Immobilie vollständig in ein „Art and Suite“-Hotel, die TT berichtete. Kunst und Kultur sollen demnach zwar Teil des Konzeptes bleiben, allerdings nicht mehr in der ursprünglich geplanten öffentlichen Form.