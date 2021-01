AMS Schwaz liefert erschreckende Zahlen

Schwaz – Alexander Fink zählt zu jenen im Land, die derzeit extrem viel zu tun haben: Der 46-Jährige ist der Nachfolger der Schwazer AMS-Leiterin Andrea Schneider, die sich mit 1. Februar in die Pension verabschiedet. Fink kennt das AMS Schwaz wie seine Westentasche. Der in Schönberg beheimatete Innsbrucker arbeitet nämlich seit über 20 Jahren hier – die letzten zehn als Leiter der Servicezone. Doch das, was jetzt an Arbeit auf ihn und sein Team wartet, sprengt bisher Dagewesenes. Denn die Arbeitsmarktzahlen sind erschreckend.