Störende Wintersportler: „Ruhe ist für Wildtiere jetzt überlebenswichtig“

Landeck – Wie überleben Rehe und Hirsche eisige Nächte bei -20 Grad und tiefer? – „Sie haben sich im Herbst eine gute Decke angelegt“, erläutert Rudolf Kathrein, stv. Bezirksjägermeister, im „Jägerlatein“. Übersetzt heißt das, die Tiere haben sich ein dickes Fell und eine Fettschicht aufgebaut. Zudem verweilen sie, so Kathrein, im Ruhemodus, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. „Leider kommt es immer wieder vor, dass sie von Skifahrern und Tourengehern gestört werden. Dann müssen sie flüchten und das ist problematisch.“

Bezirksjägermeister Hemann Siess bringt es so auf den Punkt: „Die Lebensräume für unsere Wildtiere werden immer kleiner. Ruhe ist daher jetzt überlebenswichtig.“ Für schwache oder kranke Tiere könnte eine kräfteraubende Flucht tödliche Folgen haben. An die Wintersportler könne er nur appellieren, Begegnungen mit Wildtieren möglichst zu vermeiden und sich „passiv“ zu verhalten, „damit sie nicht flüchten müssen“, so der Bezirksjägermeister. Wenn Tiere den Winter nicht überleben, sorge die Natur für den Erhalt des Gleichgewichts. „Dann hat der Adler seine Mahlzeit.“