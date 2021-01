FPÖ und NEOS kritisieren Dornauer und seine Koalitions-Ambitionen

„Wie will Georg Dornauer in einem Land mitregieren, wenn er weder bei der Bevölkerung noch innerhalb seiner eigenen Partei Rückhalt findet?“, fragt sich NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer. Oft genug habe Dornauer bereits unter Beweis gestellt, dass es ihm hauptsächlich um sein berufliches Vorankommen gehe. „Jetzt will er sich im Frühjahr 2022 im Sellrain der Wiederwahl als Bürgermeister stellen, wohl wissend, dass er – wenn es nach seinen eignen Plänen geht – danach Landeshauptmann-Stellvertreter werden möchte.“ (pn)