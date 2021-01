Kopfschütteln über Grieser Dorfchef

Nun legt sich Mühlsteiger mit dem Steinacher Bürgermeister an. In der Gemeindezeitung schreibt Mühlsteiger, dass es beim Bau des Recyclinghofs in Steinach, ein Gemeinschaftsprojekt der Wipptaler Gemeinden, eine Kostenüberschreitung von 1,3 Millionen Euro gab. In die Verantwortung nimmt Mühlsteiger den Standortbürgermeister Josef Hautz. „Es kann und darf nicht sein, dass unsere Gemeinde aufgrund extrem inkompetenten Handelns einen enormen Schaden dadurch zu tragen hat (sic)...“, schreibt Mühlsteiger.