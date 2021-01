Hundefutter-Start-up sucht bei „2 Minuten 2 Millionen" Investoren

Innsbruck – Der Umsatz mit Heimtierfutter wächst, innerhalb der EU dürfte laut Statista 2020 zum ersten Mal die 500-Millionen-Euro-Marke geknackt worden sein. Neu am Markt ist „HelloBello“, das Food-Tech-Start-up will mit „individualisiertem Frischfutter den Bedürfnissen jedes einzelnen Hundes gerecht werden“. Dabei setzt HelloBello auf regionale, frische Zutaten in Lebensmittelqualität. Mit diesem Konzept hat es das Start-up auch in die Puls4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ geschafft. Heute Abend treten Wolfgang Maurer und Eva Schmal-Filius um ein Investment an.