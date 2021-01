Hopp auf Kitz und Pistenstopp: Kommentar zum Tirol-Bashing im ORF

Den ORF beutelt’s derzeit durch wie auf der Streif: Auf allen Weltcuphängen live dabei. Ski-Präsi hin, Ski-Präsi her, dann wieder Schnappatmung am Küniglberg wegen Jochberg: Das nächste Ischg­l mit dem Briten-Virus. In der Zwischenzeit wird die tickende Uhr für das bevorstehende erste Training auf der Streif eingeblendet, aber plötzlich in einer Talk-Runde die Frage gestellt: „Skifahren um jeden Preis: Sollen Österreichs Pisten gesperrt werden?“ Das passt alles nicht mehr zusammen. Noch dazu wenn der ORF in der ZIB 1 die britische Skifahrer-Truppe in Jochberg salopp in „ein Hotel“ verfrachtet.