Bursche hielt sich bei Zimmerbrand in Wien an Fenster fest

Dramatische Szenen bei einem Zimmerbrand Montagmittag in Wien-Döbling: Ein 13-Jähriger hatte sich beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr an ein nach außen geöffnetes Fenster der Brandwohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Heiligenstädter Straße geklammert und drohte abzustürzen, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer berichtete. Unverzüglich bereiteten die Einsatzkräfte ein Sprungkissen vor. Mit einer Drehleiter bargen sie den Burschen aber, bevor er losließ.