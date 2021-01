Reuttener Kaufleute begeistert: So viele Lose wie nie bei Weihnachtsaktion

Die kleine Johanna als Glücksfee steht am obersten Rand einer großen Kiste mit Losen.

Reutte – Eine erfreuliche Nachricht kann Christian Senn, Obmann der Reuttener Kaufmannschaft, mitten Corona-Zeiten vermelden. Trotz des Lockdowns kamen noch nie so viele Lose bei der Weihnachtsaktion der Kaufleute zusammen wie diesmal. Die Höhe der Lose, die pro 20 Euro Einkauf ausgegeben und in einer eigenen Kiste gesammelt werden, ist ein Äquivalent für die Umsätze, die in den Wochen vor Weihnachten getätigt wurden.