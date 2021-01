Demonstrationen gegen Uni-Reform in mehreren Städten

Die Veranstalter rechnen in Wien mit rund 1.500 Teilnehmern, in den anderen Städten werden jeweils einige hundert Demonstranten erwartet. „Bildung brennt“ kritisiert an der UG-Novelle vor allem, dass Studenten in den ersten beiden Studienjahren künftig eine Mindestleistung nachweisen müssen, dass die Senate an Einfluss verlieren und gleichzeitig die Rektorate mehr Mitsprache bei den Studienplänen bekommen sollen.