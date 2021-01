Wieder Ordnung ins Leben bringen: Wie das Ausmisten am besten klappt

Mit System: Desiree Schweiger ist Ordnungscoach aus Wien. Die 35-Jährige veranstaltet auf Instagram Aufräum-Challenges und bietet Kunden auch eine virtuelle Beratung an.

Lange bevor die Japanerin Marie Kondō mit ihren Ordnungstipps hierzulande bekannt wurde, saß die zweifache Mama Desiree Schweiger in ihrem Stillsessel in ihrer Wiener Wohnung, blickte in das unaufgeräumte Zimmer und überlegte, wie man dieses Problem professionell angehen könnte. „Das Chaos ist mir daheim über den Kopf gewachsen. Dabei hat mich Unordnung schon immer gestört. Schon während meines Jobs als Lehrerin habe ich die Archive aussortiert“, verrät die 35-Jährige.