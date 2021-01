Wacker startet mit 2:2 in Ried ins neue Jahr

Wacker-Torjubel nach der 1:0-Führung bei Schneetreiben gegen den Bundesligisten SV Ried. © Mikovits

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Bis zur 84. Minute führte der FC Wacker am Dienstag in der Rieder Arena verdient 2:0, dann kassierten die Tiroler im Anschluss an Standardsituationen noch zwei Gegentore und mussten sich im ersten Spiel des neuen Jahres mit einem 2:2 zufrieden geben. „Ein sehr guter Test bei wirklich guten Bedingungen“, bilanzierte FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl, der bei Schneetreiben im Innviertel eine ambitionierte schwarz-grüne Mannschaft am Werk sah. Auch Trainer Daniel Bierof­ka war nach dem Schlusspfiff zufrieden. „Das 2:2 geht in Ordnung. Für uns eine tolle Geschichte, weil wir auf Rasen spielen konnten. Die späten Gegentreffer waren ärgerlich, aber der Gesamteindruck war positiv.“

Nach torloser erster Halbzeit gingen die Innsbrucker durch Markus Wallner in Führung, Alex Gründler verwandelte in der 76. Minute sicher zur 2:0-Führung. In der Schlussphase erhöhten die Rieder, die bereits in eineinhalb Wochen in die Meisterschaft starten, den Druck und kamen noch zum schmeichelhaften 2:2.

Bis zur 84. Minute ließ die Wacker-Defensive nichts anbrennen, erst in der Schlussphase kassierten die Tiroler zwei Tore zum 2:2-Remis. © Mikovits