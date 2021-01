Imster Bergbahnen: Neubau um 20,5 Millionen Euro

Tatsächlich gibt es einen einstimmigen Beschluss im TVB-Vorstand, wie TVB-Obmann Hannes Staggl betont. „Wir brauchen jetzt den Beschluss im Aufsichtsrat, dann die Vollversammlung am 26. Jänner und dann noch die aufsichtsbehördliche Genehmigung“, so Staggl weiter. „Ich glaube, dass es niemanden im TVB gibt, der gegen diese zukunftsweise Investition im Sinne der Zukunft unseres Tourismus wäre“, sagt er.

In den 20,5 Millionen sei alles beinhaltet, erklärt GF Schöpf: „Da sind die Gutachten, die Planung, Haustechnik, Hoch- und Tiefbau und natürlich die Bahn selbst dabei.“ Dabei handelt es sich um eine 10er-Einseilumlauf-Gondelbahn mit zwei Sektionen. Der ursprünglich geplante Zwischenausstieg am Speicherteich wird nicht realisiert, „aber die Bahn wird so gestaltet, dass ein solcher Ausstieg später einmal nachgerüstet werden könnte“, so Schöpf. Das Ziel der Inbetriebnahme bleibt mit Dezember 2021 bestehen.