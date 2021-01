Kramsacher Opposition fordert eine Bausperre

Kramsach – Der Baulandüberhang ist ein Problem, da ist man sich einig. 35 Hektar stehen in Kramsach zur Verfügung. Die Widmungen stammen aus einer Zeit, „als den Gemeinden empfohlen wurde, mehr zu widmen, damit durch das größere Angebot die Preise sinken“, erzählt BM Bernhard Zisterer. Gut gemeint, aber nicht gut getroffen. Das Horten an Baugrund ging vorerst weiter.

Andererseits hat Kramsach auch einen großen Druck von außen an zuzugswilligen Familien zu verzeichnen. Der Grund und Boden ist hier angesichts der Preise in den städtischen Ballungszentren immer noch eher erschwinglich. Das bringt wiederum Probleme auf einer anderen Seite: „Die Infrastruktur kommt nicht mehr mit“, warnt Gemeinderat Markus Vögele von der Liste Gemeinsam für Kramsach. Da ist man sich mit Gemeinderat Andreas Gang von der FPÖ einig. Daher wurde bereits Ende November ein dringlicher Antrag auf eine Bausperre im Gemeinderat eingebracht, aber von der Mehrheit an den Ausschuss zugewiesen. Der wird sich nun kommende Woche damit beschäftigen.