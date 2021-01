Das Osttiroler Talentetauschen trotzt der Krise

„Wir wachsen stetig. Unser erklärtes Ziel ist, die Zahl der Mitglieder noch einmal zu verdoppeln“, sagt der Vereinsgründer. Allerdings wird Pölsler den Verein verlassen, sobald die Corona-Einschränkungen eine Neuwahl des Vorstandes gestatten. Nachfolgen wird Manuela Ruggenthaler, die selbst seit einigen Jahren im Tauschkreis mitmacht und außerdem schon bisher im Vorstand die Geschicke des Vereines mitlenkte. „Ich gebe den Verein gerne und mit einem guten Gefühl in jüngere Hände“, sagt Pölsler, der mit seiner Ehefrau den gemeinsamen Wohnsitz nach Kärnten verlegen wird. „Meine kostenlose Hörberatung im Bildungshaus Osttirol und meine Mitarbeit in der Selbsthilfegruppe werde ich fortführen“, verspricht der scheidende Obmann.

Die neue Obfrau sieht für den Verein gute Voraussetzungen. „Die Menschen legen wieder Wert auf Wiederverwertung, Regionalität, Gemeinsamkeit und Umweltschutz. So haben wir uns auch im Krisenjahr gegenseitig gut unterstützen können.“ Projekte, die noch unter Pölslers Führung begonnen wurden, sollen abgeschlossen bzw. fortgeführt werden. Online ist inzwischen eine eigene Homepage unter www.talente-osttirol.at, deren Aufbau durch eine Leader-Förderung ermöglicht wurde. In zahlreichen Workshops profitierten die Osttiroler Tauschfreunde außerdem von den Erfahrungen erfolgreicher Partnerorganisationen in Oberösterreich und Vorarlberg.