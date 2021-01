Pilotsendung: Region St. Johann präsentiert sich im Film

St. Johann i. T. – Am 18. Jänner um 18.30 Uhr geht die erste Sendung von „Mein Yapadu • Ihr Regionsmagazin“ auf Sendung. In Kooperation mit der St. Johanner Firma Murdock hat der Tourismusverband St. Johann ein neues Format mit Informationen und Geschichten aus der Region ins Leben gerufen.

Schon bislang gab es im Kabelfernsehen der Ortswärme einen eigenen Sendeplatz für den TVB, doch jetzt wollten die Touristiker mehr. In den Monaten des Lockdowns wurde mit der Firma Murdock an einem eigenen Regionsmagazin gefeilt. „Über die Region, für die Region. Unser Ziel ist es, Berichtenswertes aus der Region auch weltweit 24 Stunden am Tag im Internet abrufen zu können“, begründet TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel das Engagement.