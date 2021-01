Schulen noch länger zu? Verkürzung der Sommerferien „kein Denkverbot“

Innsbruck, Wien – Wie geht es mit dem Schullockdown weiter? Das sollte heute klar werden. Zumindest hat dies Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in Aussicht gestellt. Doch bereits gestern trübte sich der Schulhimmel ein. Machten doch von Wien aus Gerüchte die Runde, dass der Präsenzunterricht gar erst nach den Semesterferien wieder aufgenommen werden soll. Faßmann selbst hatte mehrfach betont, am geplanten Wiederstart des Präsenzunterrichts am 18. Jänner festhalten zu wollen. Die Gerüchte über eine vorzeitige Verlängerung wollte man gestern im Bildungsministerium gegenüber der APA nicht kommentieren.