Verdacht auf britische Mutation: Jochberger sollen jetzt alle zum Test

Von Harald Angerer

Jochberg – Ein Corona-Cluster in Jochberg bereitet den Gesundheitsbehörden Kopfzerbrechen. 17 großteils Briten wurden Anfang des Jahres positiv auf Corona getestet. Jetzt gibt es den Verdacht, dass es sich um die britische Mutation des Virus handeln könnte. Das sorgt für viel Gesprächsstoff in dem kleinen Ort.

Auslöser ist eine als Skilehreranwärter bezeichnete Gruppe, die ihre Ausbildung in Salzburg macht und in Jochberg wohnt. Untergebracht sind die Personen in drei Mitarbeiterhäusern einer Skischule in Jochberg. Sie seien zwischen 31. Oktober und 18. Dezember zu beruflichen Zwecken nach Tirol eingereist und wollten über den Winter als Skilehrer in Jochberg arbeiten. Das erklärt der Leiter der Skischule Alois Reichholf, in deren Unterkünften sie wohnen. Darüber scheiden sich jedoch die Geister – siehe Infobox am Artikelende.

Reichholf betont allerdings, dass es sich nicht um Mitarbeiter von ihm handelt, sondern um Personen, die ihre Ausbildung in Tirol absolvieren wollten. Sie haben bisher einen Vorbereitungskurs belegt, eine weitere Ausbildung sollte noch folgen. „Erst nach dem Abschluss dieser Ausbildung und mit dem Start der Saison hätten sie dann bei mir gearbeitet.“ Seiner Aussage nach sei eine Person am 1. Jänner erkrankt, „die ist aber schon seit Oktober in Tirol, das Virus kann sie nicht aus England mitgebracht haben“, vermutet der Skischulleiter. Außerdem endet die Quarantäne der Betroffenen bereits heute, er kann die Aufregung deshalb nicht verstehen. Die Tests in den anderen zwei Unterkünften ergaben allesamt negative Ergebnisse.

Die Behörden gehen allerdings auf Nummer sicher und ersuchen nun alle Jochberger, sich testen zu lassen. „Wir hatten gestern eine Videokonferenz mit dem Ministerium, dem Land Tirol und der Bezirksbehörde und haben dann alles Notwendige in die Wege geleitet“, schildert Bürgermeister Günter Resch auf Anfrage der TT. Wo sich die erste Erkrankte angesteckt hat, ist noch unklar und wird derzeit von den Gesundheitsbehörden erhoben. Das ist auch für den Skischulleiter ein Rätsel. „Die haben ja kaum Kontakt mit anderen, da ja eh alles geschlossen ist“, sagt Reichholf.

In Jochberg machen allerdings auch Gerüchte über eine Silvesterparty der Skilehrer die Runde. Das dementiert der Bürgermeister. „Zu Beginn gab es Probleme mit der Gruppe wegen Lärmbelästigung. Nach einer Ermahnung gab es allerdings keine Beschwerden mehr. Von einer Silvesterparty weiß ich allerdings nichts“, sagt Resch. Zudem sei das nicht jenes Mitarbeiterhaus gewesen, in dem dann die Corona-Fälle aufgetaucht sind.

Noch gestern wurde von der Gemeinde eiligst ein Postwurf erstellt, um die Bevölkerung im Ort zu informieren. Die Feuerwehr hat dann das Flugblatt an jeden Haushalt verteilt.

Die rund 1500 Jochberger können heute zwischen 9 und 19 Uhr im Kultursaal in Jochberg einen PCR-Test mittels Mund-Rachen-Abstrich machen. „Wir sind bestens vorbereitet“, sagt dazu Markus Krenn vom Roten Kreuz Kitzbühel. Auch in der Covid-Testraße am Schwarzsee in Kitzbühel ist die Testung möglich. Dazu sind eine telefonische Anmeldung über die Gesundheitshotline 1450 notwendig.

Klarheit, ob es sich um die ansteckendere, aber nicht gefährlichere britische Virusmutation handelt, wird es in einer Woche geben. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) prüft jetzt genau die Viruszusammensetzung.