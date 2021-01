Rätsel um Pferdeschweif-Diebstahl in Eben

Schauplatz des Diebstahls war eine Koppel in Eben: Am Montag irgendwann zwischen acht und 16 Uhr hat sich ein unbekannter Dieb an den Wallach Gebbi Sandiago herangeschlichen. Dann hat er etwa das letzte Drittel des Schweifs, insgesamt rund 30 Zentimeter, mit einer Schere abgeschnitten. „Das waren nur Haare, das Tier empfand dabei keine Schmerzen“, sagt Ferrari, der unter dem Mikroskop Spuren eines Klebers fand. „Vermutlich wurden die Haare mit einem Klebeband zusammengebunden.“ Der Tierarzt vermutet, dass der Rossschwanz bald eine Puppe zieren wird.