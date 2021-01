Der Gold-Macher aus Walchsee: „Tirolikum“ Gin einer der besten weltweit

Ein Team: Thomas (l.) und Peter Kronbichler stoßen auf die Marke Tirolikum an.

Walchsee – Goldmedaillen sind im Hause Kronbichler in Walchsee keine Seltenheit: Während Anni Kronbichler in ihrer Zeit als ÖSV-Skirennläuferin drei Weltcuprennen gewann, ist ihr Bruder Peter eher ein Spätberufener. Er stieß erst im Vorjahr bei den Winter World Master Games in Seefeld im Langlauf auf Edelmetall. Drei Goldmedaillen konnte er schließlich mit nach Hause nehmen.