Der Zauber ist nicht verflogen

Das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist die Fortsetzung der sieben Harry-Potter-Romane von Joanne K. Rowling. Die Deutschlandpremiere wurde wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr abgesagt und soll nun am 21. April stattfinden. Die Rolle des nunmehr 37-jährigen Harry spielt der Kärntner Markus Schöttl (43).

Geht mit dieser Rolle ein Traum für Sie in Erfüllung?

Um ehrlich zu sein, war ich nicht so vertraut mit der Materie. Ich war nie ein großer Harry-Potter-Fan. Als die Filme in die Kinos kamen, bin ich gerade nach Wien übersiedelt für meine Ausbildung am Konservatorium. Das Studium war sehr intensiv, für Filme war nicht wirklich Zeit.

Warum haben Sie sich dennoch für die Rolle beworben?

In unserem Beruf fallen die Jobs nicht einfach von den Bäumen. Man weiß z. B. nicht, was in fünf Jahren sein wird. Ich habe die Ausschreibung gesehen und von der Produktion gehört. Das Stück hat alle Superlative gesprengt und angesehene Theaterpreise gewonnen. Das hat mich beeindruckt, denn normal sind so große kommerzielle Produktionen, die den Geschmack der breiten Masse treffen, nicht so hochwertig und daher nicht so angesehen aus künstlerischer Perspektive. Das ist bei Harry Potter anders und zeichnet das Stück aus. Ich habe mir am Anfang gedacht, dass ich keine Chance habe, die Rolle zu bekommen. Es waren über 3000 Bewerber dabei, da gehört auch viel Glück dazu.

Hätte es einen anderen Charakter gegeben, der besser zu Ihnen gepasst hätte?

Die Rolle ist schwer in Ordnung, es ist eine Rolle, die man gerne verkörpert. Harry Potter ist als Charakter so vielschichtig. Er stellt den Kampf zwischen Hell und Dunkel vor allem psychologisch dar. In der Vergangenheit habe ich zwar oft den Bösewicht gespielt, ich würde aber sagen, die­se Rolle passt ideal. Harry ist mir vom Wesen her sehr nahe, mehr muss ich dazu gar nicht beschreiben. Die Proben waren ein Traum.

Auch nach 20 Jahren laufen die Filme noch auf und ab und faszinieren die Menschen immer noch. Wie würden Sie den Hype erklären?

Der Stoff hat so viele spannende Figuren, das ist das Erfolgsgeheimnis dieses Makrokosmos. Joanne K. Rowling beschreibt so viele verschiedene Typen, die auftauchen, wo jeder Leser bzw. Zuschauer einen Favoriten und eine Identifikationsfigur hat. Das ist das Erfolgsrezept. Die Filme haben sicher zu dem weltweiten Hype beigetragen.

Welche Szene fällt Ihnen als Ers­tes ein, wenn Sie an Harry Potter denken?

Ich habe jeden Film nur einmal gesehen. Wenn ich daran denke, sehe ich aber immer den kleinen Jungen mit seiner Brille vor mir, der riesige Augen bekommt, als er zum ersten Mal Hogwarts und diese magische Welt sieht und es einen Ort gibt, wo er zuhause ist und wachsen kann.