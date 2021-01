Der Zauber ist nicht verflogen: Stück zeigt Harry-Potter-Fortsetzung

So sahen die Hauptdarsteller Harry, Ron und Hermine im ersten Teil der Reihe (vor 20 Jahren) aus.

Das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist die Fortsetzung der sieben Harry-Potter-Romane von Joanne K. Rowling. Die Deutschlandpremiere wurde wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr abgesagt und soll nun am 21. April stattfinden. Die Rolle des nunmehr 37-jährigen Harry spielt der Kärntner Markus Schöttl (43).

Geht mit dieser Rolle ein Traum für Sie in Erfüllung?

Markus Schröttl: Um ehrlich zu sein, war ich nicht so vertraut mit der Materie. Ich war nie ein großer Harry-Potter-Fan. Als die Filme in die Kinos kamen, bin ich gerade nach Wien übersiedelt für meine Ausbildung am Konservatorium. Das Studium war sehr intensiv, für Filme war nicht wirklich Zeit.